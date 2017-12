Com salário de R$ 8.943, seleção para Marinha encerra sexta-feira (15)

Terminam nesta sexta-feira (15) as inscrições do processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais temporários da Marinha do Brasil. Serão oferecidas cerca de 450 vagas em diversas áreas, com salários iniciais de R$ 8.943,75. A seleção é para ambos os sexos, para brasileiros com idade entre 18 e menos de 45 anos até 31 de dezembro de 2018. Com exceção para os que completam 45 anos, o vínculo pode ser renovado anualmente, podendo chegar a oito anos.

As oportunidades são regionalizadas, pois estão distribuídas pelos nove Distritos Navais (áreas delimitadas pela Marinha para melhor Administração Naval, que abrangem os estados), portanto, a disputa pelas vagas é por Distrito e não pelo o Brasil inteiro, como ocorre com os concursos públicos de carreira.

Inscrições

Os interessados devem acessar o site disponibilizado para inscrição, clicar em “Serviço Militar Voluntário”, escolher o Distrito Naval para o qual desejam concorrer, acessar o Aviso de Convocação e o link da inscrição.

Provas

A prova objetiva está prevista para 4 de março de 2018 e haverá 50 questões objetivas distribuídas por Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25). Os médicos farão 25 questões de Português e 25 de Conhecimentos Profissionais. A bibliografia está indicada na documentação referente ao processo seletivo, nos sites dos Distritos Navais. Também haverá Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Prova de Títulos, Verificação Documental, Designação à Incorporação e Incorporação.

Serviço

Processo Seletivo para Serviço Militar Voluntário – Oficiais

Prazo: até 15 de dezembro de 2017

Inscrição: site da marinha

Vagas: 450