Com voos para Serra Talhada e Caruaru, movimentação no Aeroporto do Recife cresce 20%

Com os novos voos da Azul para Serra Talhada e Caruaru, o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes-Gilberto Freyre tem expectativa de crescimento em novembro. A previsão para a malha aérea do terminal da capital pernambucana é de média diária de 139 voos, segundo projeção realizada pela Unidade de Estudos e Pesquisas da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), a partir de dados fornecidos pela da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O terminal da capital pernambucana alcança, com esse resultado, um incremento de quase 20% em comparação ao mês de outubro, quando 116 frequências foram operacionalizadas por dia, em média. A posição da malha aérea no Recife, principal porta de entrada para o turismo do estado, é de liderança no Nordeste. Para novembro, a expectativa é de que Salvador (BA) e Fortaleza (CE) realizem diariamente 100 e 66 voos, respectivamente.

Para novembro, foram autorizadas pela Anac operações ligando o Recife a 25 destinos nacionais e dois internacionais. Entre as novidades, destaque para dois voos inaugurais da Azul Conecta, braço regional da companhia aérea Azul: Recife-Serra Talhada e Recife-Caruaru, ambos no próximo dia 11. Ilhéus (BA) é outro destino integrado à malha e que também será operado pela nova empresa. As outras ligações são para as cidades de Aracaju, Belém, Brasília, Campina Grande, Confins, Fernando de Noronha, Fortaleza, Ilhéus, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Maceió, Manaus, Natal, Petrolina, Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Salvador, São José dos Pinhais, São Luís, São Paulo (Congonhas, Guarulhos, Campinas), Teresina, Lisboa (Portugal) e Ilha do Sal (Cabo Verde). Destaque Em maio deste ano, o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre foi considerado o melhor terminal aéreo regional do Brasil pelo World Airport Awards 2020. A premiação britânica avaliou 500 aeroportos de todo o mundo considerando a opinião dos seus usuários. O equipamento ficou posicionado entre os dez melhores em três categorias. Em 2019, o Aeroporto do Recife registrou a movimentação de 8,5 milhões de passageiros. Trata-se do mais movimentado do Nordeste, de acordo com a Anac.

A quantidade de operações diárias deverá gerar ao final do mês um total de 4.171 frequências, entre pousos e decolagens, para o Aeroporto Internacional do Recife. “A cada mês, temos mais voos diretos para mais cidades do país, o que permite que já recebamos visitantes de várias regiões. Neste feriado de 2 de novembro, 40% do público de Porto de Galinhas já era da região Sudeste. Temos recebido turistas de vários estados, como São Paulo, Minas Gerais, do Distrito Federal, Paraná e do Rio de Janeiro”, afirma o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes.