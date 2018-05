Combustíveis começam a chegar nos postos de Caruaru e Garanhuns após paralisação dos caminhoneiros. Há previsão de abastecimento para Serra Talhada amanhã (31)

Os postos de Caruaru e Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, começaram a receber combustíveis na madrugada e na manhã desta quarta-feira (30).

De acordo com a secretaria de Planejamento e Gestão do estado, na terça (29) um total de 10 caminhões-tanque, com mais de 200 mil litros de combustíveis, saíram do Porto de Suape com direção aos municípios do interiro de Pernambuco.

Em Garanhuns o movimento nos postos é registrado desde às 6h. O primeiro estabelecimento a receber combustível está localizado no bairro do Magano. No total, o posto recebeu 25 mil litros de gasolina, etanol e diesel.

No município de Serra Talhada, no Sertão, não há registro da chegada de combustível, mas segundo informações, os postos de combustíveis da cidade, estão anunciando que o abastecimento na região irá voltar a normalidade.