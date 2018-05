Combustível chega em um posto de Serra Talhada

Um posto de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, começou a receber combustíveis na tarde desta quarta-feira (30), por volta das 16h30.

O posto de combustível fica localizado no bairro Alto da Conceição, na Avenida Afonso Magalhães, na capital do Sertão do Pajeú. Após as primeiras informações sobre o abastecimento, uma enorme fila se formou no posto e houve discussão entre clientes e a Polícia Militar teve que ser acionada.

A expectativa de todos é que nesta quinta-feira (31), o abastecimento seja normalizado nos demais postos de combustíveis da cidade.