Combustível sobe pela quarta vez só esta semana

Mais uma vez a Petrobras reajustou o preço de combustíveis comercializados nas refinarias. A estatal executou aumento de 0,95% sobre o preço do diesel A e de 1,80% sobre o preço da gasolina A a serem aplicados a partir desta sexta (18). Com isso, o valor do diesel A passa de R$ 2,3082 (preço de ontem) para R$ 2,3302, e o valor da gasolina A de R$ 2,0046 (preço de ontem) para R$ 2,0407. Esse é o quarto reajuste apenas nesta semana.

De acordo com a Petrobras, os combustíveis derivados de petróleo são commodities, ou seja, produtos comercializados no mundo todo por grande número de compradores e produtores. Por isso, seus preços são atrelados ao mercado internacional e podem ter reajustes realizados em diversos prazos. Assim, a estatal não tem o poder de formar esses preços, segundo a própria empresa.

Em relação ao repasse dos preços aos postos de combustível, e consequentemente, ao consumidor final, a Petrobras informou que os valores podem ou não refletir no preço final. Isso vai depender dos repasses feitos por todos os integrantes que compõem a cadeia de combustíveis. Segundos os últimos dados divulgados (de 6 a 12 de maio) pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina no Recife é de R$ 4,239.

Desde fevereiro, a estatal passou a divulgar em seu endereço online os preços médios da gasolina e do diesel vendidos nas refinarias e terminais no Brasil. Esta semana, Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) realizou protestos pelo País contra os reajustes, que classificam como “perversos”.

Da Folha de Pernambuco