Começa hoje (29), a 228ª Festa de Nossa Senhora da Penha em Serra Talhada

A Paróquia Nossa Senhora da Penha celebra a partir de hoje (29), a festa da sua padroeira que segue até o dia 08 de setembro, em Serra Talhada. A abertura acontecerá às 18h, com Procissão da Bandeira e celebração com o Padre Adriano Davi, na Igreja Matriz.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (29) – Abertura E Procissão Da Bandeira

18h – Procissão da Bandeira saindo da Residência da

Senhora Anita Cordeiro, à Rua Jacinto Alves de Carvalho,

226.

19h – Celebração Presidida por Pe. Adriano Davi

Quinta- feira (30) – Noite dos Profissionais Liberais

19h – Celebração Presidida por Pe. Gerson Basto Filho.

Sexta-feira (31) – Noite dos Servidores

19h – Celebração Presidida por Pe. Gilvan Bezerra de Lima

Sábado (01) – Noite das Comunidades Rurais e Urbanas

19h – Celebração Presidida por Pe. Elton Wilson Ferreira

Domingo (02) – Noite da Juventude

19h – Celebração Presidida por Pe. Edilberto Brasil Aparecido de Sá

Segunda-feira (03) – Noite das Famílias

19h – Celebração Presidida por Pe. José Cícero Alves de

Lima

Terça-feira (04) – Noite dos Motoristas e Taxistas, Motociclistas e Moto-taxistas

19h – Celebração Presidida por Pe. Adilton Guedes de

Carvalho

Quarta- feira (05) – Noite dos Comerciantes e Comerciários

19h – Celebração Presidida por Pe. Jorge Adjan da Silva

Leite

Quinta-feira (06) – Noite das Pastorais, Movimentos e Serviços da Paróquia

19h – Celebração Presidida por Pe. Claudivan Siqueira

Santos

Sexta-feira (07) – Noite dos Filhos e Filhas Residentes e não Residentes

19h – Celebração Presidida por Monsenhor João Carlos

Acioly Paz

Sábado (08) – Dia dos Doentes, Idosos e Portadores de Deficiências

9h – Celebração Presidida por Dom Egídio Bisol

Encerramento

17h – Procissão e Celebração presidida por Dom Egídio Bisol

No domingo (02), a Noite da Juventude terá o cantor Thiago Brado e no sábado (08), após a missa de encerramento haverá apresentação do “Show Santuário da Vida”, com o Padre Gilvanildo José e Banda Mensageiros da Fé, de Petrolina, além da Banda Luz Celeste, de Serra Talhada.

Da Vilabela FM