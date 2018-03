Começa nesta quinta-feira (29) a tradicional Via Sacra do Bom Jesus, em Serra Talhada

Nos dias 29 e 30, Serra Talhada viverá momentos de muita paixão. O bairro Bom Jesus será palco para mais um espetáculo da Via Sacra: Vida, Morte e Ressurreição de Cristo. Com um elenco de mais de 80 pessoas, entre atores e figurantes, a “Via Sacra do Bom Jesus”, já se tornou atração turística do município, e promete, mais uma vez, surpreender os espectadores.

O espetáculo 2018 acontece nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30), a partir das 20h.

A encenação mostra os últimos momentos de Jesus Cristo, recriando quadro a quadro o momentos da via sacra. É realizada pelo Centro de Formação Teatral Maria Vilani de Lima e Paróquia do Bom Jesus Ressuscitado, através do EJC (Encontro de Jovens com Cristo) com apoio da Prefeitura Municipal.

Este ano a Via Sacra vai contar com novas cenas e cenários, para deixar o espetáculo ainda mais bonito para o público.