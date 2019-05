Começam as entrevistas para o Empretec 2019 em Serra Talhada

As entrevistas seletivas para o Empretec 2019 começaram nessa terça-feira, 7, em Serra Talhada. O processo segue até essa sexta-feira, 10, sendo um dos requisitos para o preenchimento das 35 vagas do evento.

“A entrevista é a porta de entrada para o Seminário, que acontecerá de 20 a 25 de maio, das 8h às 18h”, explica a analista do Sebrae em Serra Talhada, Naidjanne Souza. A participação no evento custa R$ 600, valor que pode ser parcelado em até 8 vezes no cartão de crédito.

O Empretec 2019 será realizado em Serra Talhada com objetivo de estimular e desenvolver as características individuais do empreendedor, visando propiciar sua competitividade e permanência no mercado.