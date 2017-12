Começam inscrições para seleção com 520 vagas em três novas escolas técnicas de Pernambuco

Começam nesta segunda-feira (18) as inscrições para o processo seletivo das três novas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), anunciadas na segunda (11). São 520 vagas ofertadas em quatro cursos integrados ao ensino médio. As inscrições seguem até o dia 5 de janeiro, por meio do sistema de seleção da Secretaria Estadual de Educação, na internet.

Para participar, os candidatos devem apresentar a conclusão do Ensino Fundamental em 2017 e ter idade máxima de 17 (dezessete) anos no ato da matrícula. São oferecidos quatro cursos: agroecologia, administração, desenvolvimento de sistemas e logística.

Os cursos serão oferecidos nas Escolas Técnicas Estaduais Porto Digital, no Recife, José Joaquim da Silva Filho, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, além de Maria Emília Cantareli, em Belém do São Francisco, no Sertão.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 19 de janeiro, mediante exposição da relação nominal de candidatos com a nota e a situação do candidato em relação à classificação por Escola/Curso, no site da Educação. O início das aulas será no dia 5 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 3183.9825 ou 3183.983

Serviço

Recife – ETE Porto Digital – desenvolvimento de sistemas – 160 vagas

Vitória de Santo Antão – ETE José Joaquim da Silva Filho – desenvolvimento de sistemas e logística – 90 vagas cada curso

Belém do São Francisco – ETE Maria Emília Cantarelli – administração e agroecologia – 90 vagas cada curso