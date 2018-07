A 19ª Exposerra, começou nesta quinta-feira (12) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O evento aconteceu no Pátio de Eventos Waldemar Oliveira e recebeu empresários e clientes de várias regiões do Estado. A Exposerra é um dos momentos econômicos mais importantes de Serra Talhada. A feira é importante para a cidade porque reúne diversos segmentos da economia.

Veja na reportagem do “TV Jornal Notícias”, da TV Jornal Interior:

Do NE10