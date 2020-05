Comentarista da Rádio Jornal deixa UTI após 21 dias internado devido ao coronavírus

O comentarista da Rádio Jornal e da TV Jornal Maciel Júnior deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na noite da terça-feira (12). O comentarista passou 21 dias internado lutando contra o novo coronavírus (Covid-19) e agora foi transferido para o quarto do hospital, para continuar o tratamento.

Ele seguiu para o quarto sob aplausos de profissionais de saúde e carregava consigo um cartaz com a frase “Venci a Covid-19, Glórias a Deus”.

Maciel Júnior apresentou os sintomas da doença e, no dia 23 de abril, deu entrada em um hospital particular no Recife. Ele foi intubado em 26 de abril e, nessa última quarta-feira (6), o apresentador saiu do coma induzido e foi extubado.

O radialista pediu que os ouvintes e telespectadores levem a sério a doença e se cuidem. “Fique em casa. Que as pessoas saibam da seriedade deste negócio. Eu estou em um hospital grande, bem tratado, tive atenção e, [mesmo assim], quase morro, porque a gente só sabe o nome da doença, covid-19, mas não sabe o remédio direito, o [medicamento] que serve em um, não serve no outro, e as pessoas estão brincando, querendo sair de casa, normalmente”, disse Maciel.

Veja o vídeo que mostra a saída de Maciel da UTI:

🙌🏻 Depois de 21 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Esperança 🏥, o comentarista da Rádio Jornal e da TV Jornal, Maciel Júnior, deixou a UTI nesta terça-feira e foi transferido para o quarto, onde vai continuar seu tratamento contra o coronavírus pic.twitter.com/pK07URxdvi — Jornal do Commercio (@jc_pe) May 13, 2020

Do NE10 Interior