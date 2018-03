UTILIDADE PÚBLICA: Comerciante busca cachorro desaparecido em Serra Talhada

Desde a última quarta-feira (28), o comerciante serra-talhadense, Ivanildo Barros, está desesperado com o desaparecimento do seu cachorro de estimação, que fugiu da sua residência no bairro da AABB em direção da Academia das Cidades, por volta das 06h00.

Segundo Ivanildo, o seu cão foi visto pela última vez nas proximidades da Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada ( Fafopst) e no Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam). Ainda de acordo com o comerciante, o seu cão de estimação estava passando por tratamento médico veterinário seríssimo e precisa terminar, caso contrário pode vir a óbito.

Quem tiver pistas ou encontrar o cachorro deve ligar para: (87) 9. 9991-2000 (Ivanildo Barros)