Comerciante comete suicídio com arma de fogo em Calumbi

Um comerciante identificado por Ivo Nunes cometeu suicídio com uma arma de fogo na manhã desta terça-feira (24), no seu mercadinho na cidade de Calumbi, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações dos funcionários, Ivo foi encontrado por volta das 08h00 no seu escritório, que fica no subsolo do estabelecimento comercial. A arma utilizada no suicídio foi encontrada ao lado do corpo do comerciante.

SUICÍDIO

Este é o quarto caso de suicídio registrado esse ano na ragião, o último aconteceu no bairro Vila Bela no dia 29 de setembro, quando um homem identificado por Pedro tirou a própria vida se enforcando.