Comerciante de 75 anos é sequestrado no Sertão de Pernambuco

Um comerciante de 75 anos foi vítima de um sequestro nessa quarta-feira (19), em Araripina, Sertão de Pernambuco. A polícia tomou conhecimento do caso após o neto do idoso informar que o avó estava desaparecido desde o final da tarde. Os familiares tinha ido até a casa do comerciante e encontraram pertences revirados, cofre aberto e joias foram roubadas. Após buscas da polícia, o homem foi encontrado próximo a um posto de combustível, sem ferimentos.

De acordo com o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o idoso informou que o crime foi cometido por três homens. Os bandidos levaram o idoso até a casa dele e roubaram R$ 14 mil em dinheiro e cerca de R$ 30 mil em joias.

A vítima e as testemunhas foram encaminhadas para a Delegacia de Araripina, para prestar depoimento. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. (G1)