Comerciante de Petrolândia consegue resposta do Ministro de Infraestrutura, após gravar vídeo pedindo melhorias na BR-110

O comerciante do ramo de calçados na cidade de Petrolândia-PE, Jadilson Ferraz, foi respondido pelo Ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, após gravar um vídeo na última quarta-feira (05) cobrando ao presidente da República, Jair Bolsonaro, melhorias em um trecho da BR-110, entre Petrolândia e Ibimirim, conhecido como Reta do Mirim.

A repercussão foi tão grande nas redes sociais, que um homem identificado como Léo Moura compartilhou o vídeo de Jadilson, em sua conta pessoal no Twitter e obteve a resposta do Ministro de Infraestrutura, Tarcísio, após marcar-ló em sua publicação.

Através do Twitter o ministro de Infraestrutura declarou: Caro @leo_Moura_, já estamos trabalhando na confecção de projeto para a pavimentação desse trecho. Estamos com o exército no trecho fazendo a manutenção e essas erosões já estão sendo corrigidas. Vamos fazer a manutenção do revestimento primário até iniciarmos a pavimentação.

A obra de pavimentação da BR-110 é de suma importância para o escoamento da produção agrícola da região, além de reduzir em aproximadamente 450 km a rota entre os estados do Norte e Nordeste com o Sudeste do País.