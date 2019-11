Comerciante é assassinado a tiros dentro de estabelecimento comercial em Ibimirim

Um comerciante de 59 anos foi assassinado a tiros dentro de um estabelecimento comercial na última terça-feira (19) em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, o filho da vítima informou que o pai estava no comércio onde trabalhava quando o suspeito chegou e atirou. Ainda de acordo com a PM, as câmeras de segurança do local mostraram que após a vítima cair no chão o homem roubou uma arma de fogo que estava com o comerciante.

A vítima foi atingida por disparos na cabeça, foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Arcoverde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia realizou rondas para encontrar o suspeito, mas ele não foi localizado. A Polícia Civil está investigando o caso. (G1)