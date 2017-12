Comerciante é assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (21) em Serra Talhada

Serra Talhada amarga o registro do 40º homicídio do ano na noite desta quinta-feira (21). A vítima trata-se do comerciante, Antonio Marcos Nunes da Silva, de 29 anos, mais conhecido por ‘Marquinhos do Gelo’.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Deósio Pereira Lins, no bairro Alto da Conceição, por volta das 18h40. Ainda segundo a PM, a vítima estava dentro de um estabelecimento comercial, quando um homem encapuzado chegou a pé e realizou os disparos. O suspeito fugiu em seguida. A polícia não soube informar a motivação e a autoria do crime.

Marquinhos do Gelo ainda foi socorrido para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo encontra-se no necrotério do Hospam.

NÚMERO DE ASSASSINATOS

Com esse homicídio, sobe para 40 o número de homicídios registrados na capital da Beleza Feminina esse ano. O último vitimou Alex dos Santos Reis, 21 anos, vulgo ‘Gago’, que foi assassinado a tiros na noite da última terça-feira (19) no bairro da Cohab.

