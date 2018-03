Comerciante é assassinado a tiros no bairro da Malhada, em Serra Talhada

Um comerciante identificado como Reginaldo Gaia, foi assassinado a tiros próximo a um posto de combustível na manhã desta segunda-feira (19), no bairro da Malhada em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, Reginaldo foi morto por um tiro de espingarda de grosso calibre por volta das 07h20, quando descia da sua motocicleta para abrir o seu comércio. Ainda de acordo com informações, o disparo partiu de dentro de um veículo não identificado.

A motivação e a autoria do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

HOMICÍDIOS EM SERRA TALHADA

Esse foi o sétimo homicídio registrado na Capital do Sertão do Pajeú esse ano. O último vitimou o jovem Damião de Lima Laurentino, 18 anos, que foi assassinado a tiros na semana passada, no bairro Mutirão.

Relembre: Jovem é assassinado a tiros no bairro Mutirão, em Serra Talhada