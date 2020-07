Comerciante é flagrado com celulares sem nota fiscal na BR-232, em Flores

Um comerciante de 22 anos que transportava 37 celulares importados sem nota fiscal foi flagrado, na quinta-feira (23), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Flores, no Sertão de Pernambuco. Os produtos teriam sido vendidos por um fornecedor de São Paulo a partir de um anúncio em um site de compras pela Internet.

Conforme a PRF, a mercadoria foi encontrada durante a abordagem a um carro no Km 355 da rodovia. Os aparelhos são de origem chinesa e eram transportados em uma caixa de papelão, no porta-malas do automóvel.

O motorista informou que havia pego os produtos em Custódia para comercializá-los em São José do Belmonte. Ele disse também que havia pago R$ 37 mil pelos aparelhos, mas o valor de mercado é superior a R$ 50 mil, segundo a PRF.

O homem foi levado junto com a mercadoria à Receita Federal de Serra Talhada, para as medidas cabíveis. (G1)