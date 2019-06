Comerciante é morto a tiros no Distrito Industrial, em Caruaru

Um comerciante de 56 anos foi morto a tiros na tarde dessa quarta-feira (26) no Distrito Industrial, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o homem estava dentro de um carro com a filha e o motorista quando os suspeitos se aproximaram e atiraram nele.

A vítima, que é o do estado do Rio Grande do Norte, mas atualmente morava em Fortaleza, foi socorrida para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade de saúde, conforme a polícia.

Os criminosos fugiram e até o momento desta publicação, não foram localizados. A Polícia Civil está investigando caso.

Do G1