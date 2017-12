Comerciante é preso transportando R$21.300 em notas falsas e 35 kg de maconha no Sertão de Pernambuco

Um comerciante de 28 anos foi preso transportando cerca de 35 kg de maconha e R$ 21.300 em notas falsas na PE-507, próximo a cidade de Serrita, no Sertão de Pernambuco. Joseph Thomas de Sousa levava a droga em um veículo de transporte de passageiros, no interior de duas malas e duas caixas de isopor.

De acordo com a Polícia Federal, o suspeito teria saído de Salgueiro, PE, e o destino seria o município de Moreilândia, também no Sertão pernambucano.

Os militares do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) receberam a denúncia e localizaram o veículo na PE-507 em Serrita. Ao pararem o coletivo, foi feita uma busca minuciosa, quando encontraram as malas e caixas de isopor. No interior, havia 34,8 Kg de maconha, 213 notas no valor de R$ 100, totalizando R$ 21.300, além de um aparelho celular.