Comerciante reage a assalto e acaba morto em Pernambuco

Um comerciante foi morto durante um assalto na zona rural de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. Almir Andrade de Oliveira, de 35 anos, estava em um carro com outras duas pessoas, quando foram abordados pelos suspeitos, próximo ao Sítio Silva de Baixo.

De acordo com a polícia, o comerciante teria parado o veículo e entrado em luta corporal com os assaltantes. Um dos criminosos efetuou três disparos e matou o comerciante. Em seguida, a dupla fugiu com o carro da vítima.

A Polícia Civil de Pernambuco já está investigando esse caso.

Da TV Jornal