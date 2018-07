Comerciante reage a assalto e fere ladrão com três tiros no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um comerciante de 52 anos, reagiu a um assalto na tarde desse domingo (08) e acabou ferindo o ladrão com três disparos de arma de fogo. A tentativa de assalto aconteceu no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertã do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, o comerciante informou que o autor da tentativa de assalto é usuário de drogas e havia tentado lhe roubar. O homem ainda relatou que reagiu e entrou em luta corporal, sacou sua arma e desferiu três disparos no ladrão.

Mesmo ferido o ladrão ainda conseguiu roubar a arma do comerciante, e informou que teria jogado a mesma (arma) por trás da caixa d’água, no referido bairro. Entretanto, foram feitas buscas no local e a artefato não foi encontrada.

Ainda de acordo com a PM, o autor da tentativa de homicídio foi socorrido para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam) e não corre risco de morte.