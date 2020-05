Comerciantes de Serra Talhada repudiam matéria feita pelo Farol de Notícias

Comerciantes de Serra Talhada procuraram a Redação do Jornal Desafio Online, repudiando uma matéria feita pelo site Farol de Notícias, após realizarem um ato de oração no Centro da cidade (vídeo abaixo), nesse domingo (17), em prol do fim dessa pandemia que assola o mundo e também da forma do fechamento do comércio, onde diversas empresas ficaram no prejuízo e sem o poder de subsistência.

Os comerciantes não gostaram do título da referida matéria, tão pouco do conteúdo da mesma, onde distorcem algumas informações, segundo os mesmos.

Confira abaixo a nota de repúdio enviada para a equipe do Jornal Desafio.

Nota

Os empresários que participaram da corrente de oração no centro de Serra Talhada, neste domingo, (17) repudiam a matéria publicada pelo Farol de Notícias, em que traz como título, que eles se ajoelharam e oraram pelo fim da Covid 19, ainda reforça a matéria com dados sobre a quantidade de pessoas infectadas no mundo, números de casos confirmados e óbitos que ocorreram no município.

Sendo que esse não era pra ser o objetivo de uma matéria séria, em nenhum momento, já que mencionaram esses dados, por que não divulgam a quantidade de casos recuperados?

Matéria totalmente tendenciosa e distorcida do real motivo pelo qual estiveram lá. Os comerciantes afirmam que o real objetivo da corrente de oração foi para a reabertura do comércio, pois acham injusto, estarem fechados, enquanto outras empresas estão abertas com a justificativa que são essenciais. Um dos comerciantes fala que o essencial é a sua sobrevivência, independentemente do decreto, ele precisa comercializar para sobreviver.

Outro empresário que participou da corrente de oração disse:

Infelizmente o Farol de Notícias é tendencioso e não traz a matéria com excelência, somos obrigados a fechar nossos comércios e ouvir a mesma coisa todos os dias: ( Fique em casa ) alguém já parou pra pensar nas consequências de ficar em casa? Inadimplências, demissões e fome?

Diante disso tudo os comerciantes se reuniram em uma corrente de oração para que o Criador intervenha no posicionamento das autoridades municipais e estaduais para uma solução dessa situação, pois chegaram à conclusão que precisam de uma Ação Divina diante desse caos.

Nota enviada por alguns comerciantes de Serra Talhada