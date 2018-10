Alguns comerciantes foram assaltados na última segunda-feira (1º) na Feira do Gado de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A feira fica localizada no Parque de Exposição, às margens da BR-232. Ao todo, foram levados mais de R$ 15 mil em dinheiro, celulares, entre outros pertences. Os criminosos fugiram.

Confira as informações com Orlando Santos, da TV Jornal Interior:

Do NE10