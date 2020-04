Comerciantes são detidos por descumprirem medidas de prevenção ao coronavírus em Arcoverde e Custódia

Três homens foram detidos e estabelecimentos comerciais fechados após o descumprimento das medidas de prevenção ao coronavírus em Arcoverde, Custódia e Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

Em Arcoverde, a Polícia Militar flagrou uma loja de eletrodomésticos com as portas semiabertas. Em Custódia, um bar estava aberto e funcionando normalmente. Já em Sertânia, um homem estava fazendo o serviço de mototáxi com a documentação do veículo atrasada.

Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de cada município e vão responder a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). (G1)