Comércio de varejo em Pernambuco tem queda de 3,6%, em setembro, após quatro meses de alta, diz IBGE

Depois de quatro meses de alta, o volume de vendas no comércio de varejo registrou queda de 3,6%, em Pernambuco, na comparação entre agosto e setembro deste ano. Dados divulgados nessa quarta (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o resultado é bem diferente da média nacional, que teve aumento de 0,6 %, no mesmo período.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). Segundo o IBGE, Pernambuco teve o quinto pior resultado nas vendas de varejo, entre agosto e setembro, em todo o Brasil. As maiores quedas foram registradas no Maranhão (-5,9%), Amapá (-5,5%), Ceará (-4,4%) e Acre (-3,9%).

No comparativo entre agosto de 2020 e o mesmo mês de 2019, todos os estados tiveram desempenho positivo. O Instituto informa, no entanto, que Pernambuco registrou alta de 6,8%, o que representa um índice abaixo da média nacional, de 7,3%.

O IBGE disse, ainda, que, na variação acumulada do ano, o estado registrou queda de 2%. O Brasil alcançou a estabilidade.

Na variação acumulada dos últimos 12 meses, o país teve índice positivo de 0,9%. Em Pernambuco, o resultado foi negativo: 1%.

Ao avaliar os dados do comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas teve queda de 1%, entre agosto e setembro.

No Brasil, seguindo os mesmos parâmetros, houve avanço de 1,2%. Também foi registrado um aumento de 10,7% na comparação entre agosto de 2020 e o mesmo mês do ano passado.

No entanto, os outros indicadores foram negativos: o acumulado em 2020 foi de -4,1% e o acumulado nos últimos 12 meses ficou em -2,1%. (G1)