Comoção tomou conta das ruas do bairro Bom Jesus na despedida de Nego da Capoeira

Com muita comoção, amigos e familiares se despediram do professor de capoeira, Vanilso Leite da Silva, mais conhecido como ‘Nego da Capoeira’, na tarde desta quarta-feira (12).

Um clima de muita tristeza tomou conta de Serra Talhada, mas precisamente do bairro Bom Jesus, onde Nego da Capoeira nasceu e cresceu ao lado de amigos e o que se via nos rostos de cada um era um misto de dor e angústia.

Por volta das 16h00, o cortejo saiu da casa dos pais de Nego na Travessa 7, em direção ao cemitério da Capital do Pajeú, onde ocorreu o sepultamento. O professor, criador da Fundação Cultural Afrobrasileira Nego da Capoeira e integrante do Gupo Muzenza de Capoeira, recebeu várias homenagens.

Confira abaixo no vídeo a chegada do corpo do capoeirista no cemitério.