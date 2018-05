Companhia aérea Azul vai contratar 550 pessoas até o fim do ano. Em breve haverá vagas para Serra Talhada

A Azul anunciou nesta quarta-feira, 2, que vai contratar 550 pessoas até o final do ano. De outubro a março, a empresa aérea admitiu 900 profissionais para atuar no Brasil todo – sendo 450 só no primeiro trimestre de 2018.

As vagas estão distribuídas nos 98 aeroportos em que a Azul atua no Brasil, call center em São Paulo e em Belo Horizonte, manutenção das aeronaves nos aeroportos, principalmente em Pampulha (BH), e na área administrativa localizada em Barueri, na Grande São Paulo.

A abertura de vagas reflete o aumento do tráfego de passageiros. Em março, a alta foi de 10% em comparação ao mesmo período de 2017. Porém, a empresa vai ampliar também as rotas de voo. Em junho, a companhia inaugura novo destino entre Recife e Mossoró. Ainda este ano, a Azul pretende voar também para Caruaru e Serra Talhada (PE), Guarapuava, Pato Branco e Toledo Umuarama (PR), além de Santa Cruz de La Sierra (Bolívia). “A nossa cultura de ‘promover sempre que possível’ é um hábito que existe na Azul desde a sua fundação. Queremos reter nossos talentos e ajudá-los a desenvolver suas carreiras aqui na companhia”, explica Jason Ward, vice-presidente de pessoas e clientes da Azul. A oferta de vagas internas revela também a baixa taxa de rotatividade dos funcionários. Em 2017, o turnover (rotatividade de funcionários em uma empresa) foi de 1,03%. Já no primeiro trimestre deste ano, a média caiu para 0,79%. A empresa não informa a faixa salarial das vagas mas, para se candidatar, o interessado precisa se cadastrar no site e enviar o currículo na seção “Trabalhe Conosco”.

Da Veja