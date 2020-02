Compesa abre edital para contratação de caminhões-pipa no Agreste de PE

A Compesa abriu um edital para contratação de caminhões-pipa com o objetivo de reforçar o fornecimento de água para a população de Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaritinga do Norte. Os municípios tiveram o abastecimento prejudicado pelo colapso da barragem de Jucazinho.

Os prestadores de serviços que transportam água potável por meio de caminhão-pipa devem procurar a Coordenação da Compesa, localizada na Avenida José Morais da Silva, 178, ao lado do SISPOL, ou entrar em contato pelos telefones: (81) 3412-4621 ou (81) 3412-4622, até o dia 20 de fevereiro. (G1)