Compesa começa a receber pagamentos de contas de água por cartão de crédito

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) começou a aceitar pagamentos de contas de água pelo cartão de crédito. A conta pode ser paga à vista ou parcelada em até 12 vezes.

Os clientes podem pagar o débito através do aplicativo “Compesa Mobile”, que pode ser baixado gratuitamente no celular.

A presidente da Compesa, Manuela Marinho, disse que a nova forma de pagamentos pode ajudar a diminuir o risco de transmissão do novo coronavírus. “Sabemos que o momento financeiro é delicado e que muitas famílias têm recorrido ao cartão de crédito. Por outro lado, temos ainda uma parcela significativa dos nossos clientes que realiza o pagamento de suas contas nas lotéricas ou em agências bancárias. Com a opção de pagamento pelo cartão de crédito e usando o celular, vamos oferecer uma nova opção para facilitar a vida das pessoas e com o benefício da preservação da saúde, pois serão menos pessoas nas ruas”, explica.

Tarifa Social

Ainda de acordo com a presidente da Compesa, a isenção dos clientes da Tarifa Social é importante para ajudar as famílias que estão passando por dificuldades financeiras durante o período da pandemia. “Isentamos a cobrança da conta para os clientes da Tarifa Social. Sabemos que a situação econômica está muito difícil para várias famílias, mas é importante fazer o possível para não acumular”, conta.