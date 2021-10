Compesa continua questionada por serviço no Pajeú

O blog foi informado de novos problemas com a distribuição de água em cidades do Pajeú.

A Adutora que abastece as cidades de Itapetim e Brejinho voltou a interromper a distribuição de água nas duas cidades.

A semana foi marcada pelo fim de uma interrupção que durava três semanas, mas novamente, apenas horas após a retomada, novo problema foi identificado.

Em Afogados da Ingazeira, moradores voltaram a questionar a falta de água em algumas áreas, como na Cadeia Pública. Há alguma confusão depois do novo cronograma de distribuição anunciado pela Gerência local.

Antes, havia um dia fixo na semana por área. Agora, há um cronograma que muda semana a semana. A Compesa tem orientado a busca pelo aplicativo ou no 0800 para mais informações, mas muitos não tem acesso à tecnologia ou ao telefone. Uma pesquisa do programa Rádio Vivo identificou a Compesa como empresa que presta atualmente o pior serviço dentre as prestadoras na região.

Em Ibitiranga, moradores também questionaram a falta de água. Mesma situação de moradores de Tabira e Quixaba. Nesses dois últimos dias, a Compesa soltou uma nota prometendo solução para os problemas.

Do Nill Júnior