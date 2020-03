Compesa diminui rodízio de água em Serra Talhada

O Açude Cachoeira II, responsável por parte do fornecimento de água para a cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, recuperou a capacidade total de 21 milhões de metros cúbicos.

Com isso, a Compesa instituiu um novo regime de distribuição, passando a atender 40% da cidade com água 24 horas por dia e as demais localidades com um rodízio de seis dias com e sete dias sem.

A expectativa é conseguir reduzir ainda mais os dias sem água em Serra Talhada. Equipes técnicas da Companhia seguem realizando ajustes operacionais no sistema de distribuição e a Compesa espera anunciar pelo menos mais um dia de redução no calendário em breve.