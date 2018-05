A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) enviou nota ao Jornal Desafio Online comunicando o calendário de abastecimento em Serra Talhada, durante o mês de maio.

Graças as chuvas que caíram na região, o açude Cachoeira II que abastece a Capital do Sertão do Pajeú, saiu do colapso e conta hoje com cerca de 76% da sua capacidade. Confira abaixo o calendário de abastecimento para esse mês.