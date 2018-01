Compesa divulga calendário de janeiro do racionamento em Serra Talhada

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) divulgou o calendário de racionamento de água para o mês de janeiro em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Em setembro do ano passado, o Açude Cachoeira II, que abastece Serra Talhada, atingiu o chamado ‘volume morto’ da barragem, com apenas 4% da sua capacidade total de 21 milhões de metros cúbicos. Com essa crise hídrica, a cidade teve que passar por um racionamento de 12 dias sem água, mas em algumas localidades esse racionamento passou de 12 para 30 dias sem água.

Confira abaixo o calendário para janeiro: