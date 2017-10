Compesa divulga novo calendário de racionamento em Serra Talhada, a média agora é 10 dias sem água

A Compesa, já havia alertado para situação crítica do abastecimento de água de Serra Talhada. O açude Cachoeira II está no seu volume morto e a vazão Adutora do Pajeú está reduzida, graças a situação de estiagem em Minas Gerais, o resultado foi o que se previa, um aumento dramático no calendário de racionamento do fornecimento de água para população.

Um novo calendário de fornecimento de água já foi confeccionado pela Companhia, agora é ficar de olho nele e se adequar aos novos tempos.

Confira abaixo o calendário:

Via Caderno 1