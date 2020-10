Compesa oferece parcelamento de dívidas e até 90% de desconto para clientes com contas em atraso

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) lançou um programa para negociação de dívidas com descontos de até 90% do valor dos débitos. Os consumidores também podem parcelar os valores devidos em 12 vezes no cartão de crédito.

Segundo a companhia, as condições especiais do programa “Quita Fácil” ficam disponíveis até o dia 31 de dezembro.

Os interessados precisam ter o número do contrato para iniciar o processo de negociação, que pode ser feito através do telefone 0800 081 0195, do aplicativo Compesa Mobile, disponível para os sistemas operacionais iOS e Android; ou do site da companhia, clicando na área “Negociação de Débitos”.

A Compesa apontou que a proposta inicial é enviada ao consumidor em até 24 horas. Além de pagamento por cartão de crédito, a companhia oferece parcelamento com entrada facilitada e de acordo com as condições do cliente.