COMPESA promete normalizar distribuição de Brejinho a tarde

A COMPESA informa em nota que o abastecimento em Brejinho tem previsão de ser retomado às 16h de hoje (27), após parada emergencial para conserto de rompimento na adutora que atende o município.

“As equipes já estão atuando no local, empenhados em finalizar as intervenções o mais brevemente possível”, diz a COMPESA em nota

Mais cedo, o Blog de Marcelo Patriota noticiou que a água havia começado a chegar na cidade na noite da terça-feira (26). Segundo a COMPESA, após nota no blog questionando o abastecimento, no último sábado (23), durante intervenções que estavam em andamento na Estação Elevatória 9, que manda água para Itapetim e Brejinho, foi verificado um novo vazamento na unidade.

A equipe técnica isolou parte desta tubulação para voltar o abastecimento ainda no sábado, conforme previsto. Porém, após o retorno da operação do Sistema, as tubulações de recalque começaram a vibrar de maneira excessiva, impedindo o pleno funcionamento do sistema.

