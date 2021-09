Compesa promove leilão com 70 lotes de automóveis

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) promove, no dia 9 de setembro, um leilão virtual com 70 lotes de automóveis, picapes, motos, caminhonetes e caminhões. Os preços variam entre R$ 700 e R$ 40 mil. A transmissão será ao vivo e começa às 9h, com recebimento de lances no site oficial do leiloeiro.

O leilão é aberto para pessoas físicas maiores de 18 anos ou pessoas jurídicas. Para participar, o interessado deverá se cadastrar até 48 horas antes da data do evento e enviar a documentação solicitada.

O cadastro para os interessados, assim como as condições de pagamentos e transferências documentais, estão disponíveis no site do leilão.

Os veículos poderão ser vistos e examinados pelos interessados até a próxima quarta-feira (8), das 08h30 às 11h30 e das 14h às 16h no Depósito Jaboatão (Lotes 1 a 57 e 68 a 70), localizado na rua Azul, 229, Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes e no Depósito Salgueiro (Lotes 58 a 67). localizado na rua Alberto Soares, 663, Nossa Senhora das Graças, em Salgueiro.

Do Nill Júnior