Compesa realiza cadastramento de clientes em Serra Talhada

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou no último dia 15 de janeiro, o cadastramento de todos os clientes da companhia em Serra Talhada. Hoje, a cidade conta com cerca de 26 mil ligações. A Compesa pretende atualizar os dados dos consumidores para saber quem está ativo e em qual categoria está inserido (comercial, residencial, industrial, etc.). As informações servirão, também, para atualizar o sistema de visualização virtual dos clientes para que os técnicos possam saber onde está localizado cada imóvel a partir de uma imagem de satélite, como o StreetView do Google.

Os cadastradores são funcionários da empresa Cifra Engenharia. Todos estão devidamente identificados com fardamento e crachá de identificação. Eles anotam informações como RG, CPF, matrícula do imóvel e quantas ligações há no local. Todos os dados são salvos no computador de mão que cada cadastrador vai portar durante a pesquisa. Os trabalhos de cadastramento dos clientes devem durar cerca de três meses.

“Para a Compesa, esta ação tem grande importância, pois, teremos um estreitamento da relação com os clientes para que o atendimento e resolução dos problemas sejam mais rápidos, pois estaremos com a localização precisa e dados atualizados dos mesmos”, explica Luciano Freitas, gerente da unidade de Negócios da Compesa.