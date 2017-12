Compesa realiza manutenção na adutora do Pajeú e deixa Serra Talhada e mais 11 cidades sem água

A Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento) enviou uma nota na tarde dessa quinta-feira (14) para o Jornal Desafio Online, informando que a Adutora do Pajeú está passando por manutenção no sistema de captação de água do Rio São Francisco desde o início desta manhã.

Com isso, além de Serra, mais de 11 cidades da região serão afetadas.

Confira a nota na íntegra!

NOTA COMPESA

Equipes da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) estão empenhadas em intervenções na manhã desta quinta-feira, 14, para melhorar o abastecimento de cidades do Sertão do Pajeú.

Em Serra Talhada, o Sistema Adutor do Pajeú será interrompido para manutenção do sistema de captação de água e dos conjuntos motobombas de uma das estações elevatórias da adutora.

Com isso, as cidades de Serra Talhada, Calumbi, Flores, Carnaíba, Quixaba, São José do Egito, Tuparetama, Ingazeira, Iguaracy, o distrito de Jabitacá, Afogados da Ingazeira, Tabira e o distrito de Canaã em Triunfo terão o abastecimento suspenso.

Em Floresta, o motivo da interrupção do fornecimento de água também é para manutenção do Sistema Adutor. Toda a cidade e mais o distrito de Carqueja ficam sem água até o fim da tarde de hoje.

Já em Itacuruba, o problema que provocou a suspensão temporária do abastecimento para toda a cidade foi um estouramento na rede do Sistema Itacuruba, ocorrido na tarde desta quarta-feira, 13.

A Compesa informa que em todos os casos, os serviços devem ser concluídos até o fim da tarde dessa quinta e o abastecimento de todas as áreas será retomado em seguida.