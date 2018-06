Competição Ecológica desperta consciência ambiental nos estudantes do campus Serra Talhada

Pelo segundo ano consecutivo o campus Serra Talhada do IF Sertão-PE, promoveu a EcoGincana, como parte da programação a Semana do Meio Ambiente, evento já tradicional na instituição. A competição ecológica teve o objetivo de alertar e conscientizar os estudantes acerca de questões ambientais, tais como: reciclagem, preservação e conservação dos recursos naturais e degradação da natureza.

As equipes, compostas pelos alunos do Ensino Médio Integrado (EMI) do campus, foram divididas nas cores: azul, amarelo, verde e vermelho, e tiveram dois professores como seus padrinhos, a fim de orientar os estudantes nas provas. A comissão organizadora, presidida pela professora Ana Maria Camelo, elaborou provas diversas, que continham em sua essência, questões ligadas a sustentabilidade e responsabilidade social ambiental.

Para Yslaine Albuquerque, estudante do 2º ano e integrante da equipe campeã, o melhor da competição foi a oportunidade de conhecer pessoas de outras turmas. “A gente oportunidade de conhecer mais gente, até porque as equipes foram feitas com estudantes de todas as salas. Além de estarmos ali com o mesmo objetivo, fica a amizade que fizemos nesses últimos meses enquanto nos preparávamos para o dia da EcoGincana”, relembrou a jovem. Kalliny Cunha, uma das madrinhas da equipe, destacou a motivação dos estudantes “Os alunos se empolgaram muito na arrecadação de brinquedos, roupas e demais provas. Também percebemos que esta consciência ambiental que a gincana propunha chegou neles, por conta da percepção em utilizar do material reciclado em boa parte das provas”, salientou a professora.

Todos os alimentos, roupas e brinquedos arrecadados durante as provas da EcoGincana serão doados a instituições de caridade de Serra Talhada. A programação da Semana do Meio Ambiente continua nesta quinta-feira (21), com uma palestra com ministrada pelo instrutor da Associação de Desenvolvimento Rural Sustentável da Serra da Baixa Verde – ADESSU, Antônio Sabino dos Santos, que vai falar aos estudantes sobre água e sustentabilidade.