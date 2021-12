‘Comprometeu a função policial’, diz secretário sobre perito que atuou no Caso Beatriz, menina morta com 42 facadas

Perito criminal Diego Henrique Leonel de Oliveira Costa vendeu plano de segurança privada para escola particular em que ocorreu o crime, segundo SDS, que pediu demissão do servidor.

“[Ele] comprometeu a função policial e, assim, seguindo inclusive uma linha de outros agentes públicos que prestem serviço privado de forma ilegal, o posicionamento foi pela demissão”. A fala é do secretário de Defesa Social de Pernambuco, Humberto Freire, sobre a exoneração do perito criminal Diego Henrique Leonel de Oliveira Costa, que atuou no Caso Beatriz, menina morta com 42 facadas em 2015.

No dia 5 de dezembro, os pais de Beatriz, Lucinha Mota e Sandro Romilton, começaram uma caminhada de Petrolina, cidade em que ocorreu o crime, no Sertão, para o Recife, para pedir providências sobre o caso. São mais de 700 quilômetros.

Nesta terça (21), o governo do estado informou que o governador Paulo Câmara (PSB) iria receber a família da menina junto com o secretário de Defesa Social e com o chefe de Polícia Civil, Nehemias Falcão.