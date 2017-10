Concurso abre 172 vagas em Pernambuco com salários de R$ 3,8 mil

As inscrições para o concurso visando a contratação temporária de 172 profissionais para a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ) serão encerradas nesta segunda-feira (23). São 35 vagas para nível superior, oito de nível técnico e 129 de nível médio para atuação nos Serviços de Acolhimentos Institucionais do Governo do Estado. Os salários variam entre R$ 1 mil e R$ 3,8 mil.

As vagas são para atuação no Recife e Região Metropolitana, além do município de Garanhuns, no Agreste do Estado. As inscrições custam R$ 40,00 (nível médio e técnico) e R$ 60,00 (nível superior).

Formato da seleção

A seleção será feita em uma única etapa, por meio da análise da experiência profissional e dos títulos dos interessados. Os contratos serão temporários, com duração de 12 meses, prorrogáveis por igual período até o máximo de seis anos.

Há vagas nas áreas de advocacia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia, psicologia, terapia ocupacional e gestão social, além de técnicos de enfermagem e educador social. Para participar da seleção, é preciso preencher um formulário e enviar documentos, de forma eletrônica, através do site do Instituto Darwin. O resultado final deve ser divulgado no dia 21 de novembro.

Da Rádio Jornal