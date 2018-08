Concurso com mil vagas para a Secretaria de Saúde de Pernambuco oferece salários de até R$ 9,3 mil

A Secretaria de Saúde de Pernambuco abriu, nesta quarta-feira (22), as inscrições para um concurso público com mil vagas em diversas especialidades dos cargos de assistente de saúde, analista em saúde, médico e fiscal de vigilância sanitária. Os salários variam de R$ 954 a R$ 9.326,57.

As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior. A Secretaria aponta que os cargos são para lotação em Gerências Regionais de Saúde (Geres) em que não há mais banco do último concurso, realizado em 2014 e que ainda está vigente até dezembro de 2018. Os cargos beneficiados com o concurso público de 2014 que ainda possuem banco continuam válidos.

As inscrições podem ser feitas online, através do site do Instituto AOCP, e vão até às 14h do dia 20 de setembro. O candidato pode se inscrever em mais de uma vaga, desde que as provas das especialidades escolhidas aconteçam em dias diferentes. O calendário de provas está disponível no edital do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para as vagas de nível médio e de R$ 60 para nível superior. O pagamento deve ser realizado até o dia 20 de setembro. Os candidatos cadastrados no CadÚnico podem pedir isenção do valor até a sexta-feira (24).

Vagas e salários

Do total de vagas, 260 são para médicos, 250 para analistas em saúde, 450 para assistentes em saúde e 30 para fiscais de vigilância sanitária. Estão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência.

As vagas para o cargo de analista em saúde são nas especialidades de assistente técnico de administração, técnico de enfermagem, técnico de imobilização ortopédica, técnico de laboratório, técnico de necropsia, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal e técnico em farmácia. O salário é de R$ 954 para o regime de diarista ou de R$ 1.087,17 para o regime de plantão.

As oportunidades para os cargos de assistente em saúde englobam as seguintes especialidades: assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, sanitarista, médico veterinário, administrador, contador, analista em educação na saúde. O salário é de R$ 1.714,67 para regime de diarista ou de R$ 2.513,27 para o regime de plantonista.

Já para o cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária, o salário é de R$ $ 4.228,81 e as vagas são para enfermeiro, farmacêutico e nutricionista.

As especialidades para o cargo de médico são anatomopatologista; anestesiologista; cardiologista; cirurgiões de cabeça e pescoço, geral, pediátrico, torácico e vascular; clínico geral; coloproctologista; endoscopista; infectologista; intensivista de adulto e pediátrico; neonatologista; neurocirurgião; neuropediatra; neurologista; oncologista; otorrinolaringologista; pediatra; pneumologista; psiquiatra; em radiologia e diagnóstico por imagem; tocoginecologista; traumato ortopedista e urologista.

Para os cargos de médico a remuneração é de R$ $ 5.707,86 para regime de diarista ou de R$ 9.326,57 para plantonistas.

Provas

Para o cargo de assistente em saúde será realizada uma única prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 40 questões de conhecimentos de língua portuguesa, conhecimentos gerais do Sistema Único de Saúde (SUS), e conhecimentos específicos do cargo.

Para os demais cargos e especialidades, além da prova objetiva, os candidatos também serão submetidos a avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A Prova Objetiva será aplicada nos municípios de Recife, Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro e Petrolina.

O concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por igual período. (G1)