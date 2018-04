Concurso da Compesa com 63 vagas abre prazo para inscrições. Há vagas para Serra Talhada

Começa nesta segunda-feira (30) o prazo para as inscrições no concurso público para Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Estão sendo oferecidas 63 vagas para candidatos dos níveis médio, médio técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1442,36 a R$ 6.743,28.

Há vagas para os cargos de analista de saneamento e gestão e analista de gestão, no nível superior; e assistente de saneamento e gestão, nos níveis médio e médio técnico. Do total de vagas disponíveis, 20% estão reservadas para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas no site da banca organizadora do certame. O prazo vai até o dia 4 de junho. Para os candidatos de nível superior, as inscrições variam entre R$ 79 e R$ 89, a depender da vaga desejada. Para os níveis médio e médio técnico, a inscrição custa R$ 69.

Para os 24 cargos de nível superior, podem se inscrever formados nos cursos de engenharia cartográfica, engenharia química, engenharia eletrônica, engenharia civil, engenharia eletrotécnica. Administradores, analistas de gestão de pessoas com habilitação em administração, analistas de tecnologia da informação e enfermeiros do trabalho também podem se inscrever no certame.

Para as 11 oportunidades do nível médio técnico, podem se inscrever técnicos em contabilidade e técnicos operacionais com habilitação em desenho técnico, mecânica, topografia ou edificações. Para as 28 vagas nível médio, podem se inscrever assistentes de gestão e serviços comerciais.

Além do Recife, os aprovados no certame também podem atuar em municípios como Vitória de Santo Antão e Paudalho, na Zona da Mata; Caruaru, Garanhuns e Gravatá, no Agreste, e Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. As provas objetivas para todos os candidatos estão previstas para acontecer no dia 22 de julho, no Recife.

Confira aqui o edital do concurso para a Compesa.