Concurso da Marinha tem 29 vagas para oficiais em cinco estados e oferece salário de R$ 11 mil

Estão abertas as inscrições para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais para o 3º Comando do Distrito Naval da Marinha do Brasil. Em Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, há 29 vagas, com salário base de R$ 11 mil, considerando as gratificações.

As inscrições devem ser feitas no site da Marinha e vão até o dia 31 de outubro. A taxa é de R$ 127 e pode ser paga em boleto bancário até o dia 13 de novembro.

A seleção é para candidatos, homens ou mulheres, maiores de 18 anos e com curso superior. Entre as graduações contempladas na seleção estão enfermagem, fisioterapia, farmácia, engenharia de produção, matemática, psicologia e biblioteconomia.

O processo seletivo é feito em várias etapas. A primeira consiste na realização de uma prova objetiva com 50 questões, sendo 25 de língua portuguesa e 25 de formação militar-naval. A data prevista para a realização da prova é 10 de fevereiro de 2019.

São realizadas, ainda, verificação de dados biográficos (VDB) e verificação documental (VD), inspeção de saúde, prova de títulos e teste de aptidão física (TAF), em que são cobradas natação e corrida.

Mais informações estão disponíveis no edital do certame.

Confira as vagas disponíveis em cada estado:

Vagas para oficial da Marinha Vagas Recife (PE) Fortaleza (CE) Natal (RN) João Pessoa (PB) Maceió (AL) Enfermagem 01 01 01 01 01 Fisioterapia – 01 01 – – Fonoaudiologia – 01 – – – Nutrição – – 02 – – Farmácia – 01 – – – Administração – 01 – – – Ciências Contábeis 02 01 – – – Comunicação Social – 01 01 – – Biblioteconomia 01 – – – – Psicologia – – 01 – – Física (eletricidade) 01 02 – – – História – 01 – – – Matemática 01 – – – – Engenharia Ambiental – – 01 – – Engenharia de Telecomunicação – – 01 – – Engenharia de Produção – – 01 – –