Concurso da Secretaria de Saúde de PE com mil vagas e salário de até R$ 9,3 mil tem inscrições prorrogadas

Foram prorrogadas, nessa segunda-feira (17), as inscrições para o concurso da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Os candidatos têm até o dia 28 de setembro para se inscrever no certame, que oferece mil vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 9,3 mil.

As taxas de inscrição custam R$ 40 para o nível médio e R$ 60 para o nível superior. O prazo para solicitar a isenção da taxa também foi prorrogado e, com isso, os candidatos têm até a quinta (20) para fazer o pedido.

Das mil vagas, 970 são para o grupo ocupacional saúde pública. Desse total, 260 são para o cargo de médico, 250 para analista em saúde e 460 para o cargo de assistente em saúde.

As outras 30 vagas são destinadas ao grupo ocupacional de fiscalização sanitária da saúde, com todas as oportunidades destinadas para fiscal de vigilância sanitária.

A prova objetiva, que está marcada para o dia 21 de outubro, será aplicada nos municípios do Recife, Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro e Petrolina. A divulgação do resultado final está prevista para 26 de novembro.

A convocação dos candidatos classificados para avaliação de títulos ocorre entre os dias 26 e 30 do mesmo mês. A previsão é de que o resultado final do concurso, depois do período de recursos, seja divulgado em 15 de janeiro. O certame tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por igual período.

Especialidades e salários

As vagas para o cargo de analista em saúde são nas especialidades de assistente técnico de administração, técnico de enfermagem, técnico de imobilização ortopédica, técnico de laboratório, técnico de necropsia, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal e técnico em farmácia. O salário é de R$ 954 para o regime de diarista ou de R$ 1.087,17 para o regime de plantão.

As oportunidades para os cargos de assistente em saúde englobam as seguintes especialidades: assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, sanitarista, médico veterinário, administrador, contador, analista em educação na saúde. O salário é de R$ 1.714,67 para regime de diarista ou de R$ 2.513,27 para o regime de plantonista.

As especialidades para o cargo de médico são anatomopatologista; anestesiologista; cardiologista; cirurgiões de cabeça e pescoço, geral, pediátrico, torácico e vascular; clínico geral; coloproctologista; endoscopista; infectologista; intensivista de adulto e pediátrico; neonatologista; neurocirurgião; neuropediatra; neurologista; oncologista; otorrinolaringologista; pediatra; pneumologista; psiquiatra; em radiologia e diagnóstico por imagem; tocoginecologista; traumato ortopedista e urologista.

Para os cargos de médico, a remuneração é de R$ $ 5.707,86, para regime de diarista, ou de R$ 9.326,57 para plantonistas.

Para o cargo de fiscal de Vigilância Sanitária, o salário é de R$ 4.228,81 e as vagas são para enfermeiro, farmacêutico e nutricionista. (G1)