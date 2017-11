Concurso de miss e mister beleza negra 2018 será realizado hoje (18) em Serra Talhada

Será realizado neste sábado (18) a 3ª edição do concurso Miss e Mister Beleza Negra 2018. O evento é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Social e Igualdade Racial de Serra Talhada em parceria com a RD Produções e Eventos, empresa esta realizadora de vários concursos de beleza na cidade e região.

O concurso conta com sete belas concorrentes do sexo feminino e sete do sexo masculino e acontecera às 20h00 na Concha Acústica, o Marco Zero da cidade.

O evento vem se tornando tradição na Capital da Beleza Feminina e visa dar uma maior valorização da cultura negra no município, dentro das comemorações alusivas ao dia da consciência negra que é comemorado no dia 20.

Os candidatos ao titulo máximo da Beleza Negra, passam as últimas semanas com o coreografo e produtor Alan Jones Eliodoro e os vencedores sucederão Maria Mariana e Douglas Gabriel que são os atuais representantes da Beleza Negra em Serra Talhada.

Alan afirma, que todos os participantes estão muitos ansiosos para o dia e estão empenhados em suas aulas, isso porque a maioria nunca participou deste tipo de evento.