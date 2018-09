Concurso do Banco do Nordeste oferece 700 vagas

O Banco do Nordeste (BNB) vai realizar um novo concurso público neste ano. O edital foi lançado no Diário Oficial da União (DOU) e oferece vagas para todo o Nordeste e também para Minas Gerais. São 700 oportunidades, sendo 500 para analistas bancários e 200 para analistas de sistemas, com salários que vão de R$ 2,8 mil a R$ 4,9 mil. Os interessados podem se inscrever a partir do próximo dia 24 no site do Cebraspe, que organiza o certame através do método Cespe – Concursos e Seleções.

As inscrições estão sujeitas ao pagamento de taxas de R$ 67 (nível superior) e de R$ 59 (nível médio) e seguem até 15 de outubro. Afinal, as provas devem ser realizadas em 25 de novembro, o que deve permitir a divulgação dos aprovados ainda neste ano – segundo o edital, a data provável para a publicação dos resultados é 5 de dezembro. A convocação dos candidatos, porém, vai depender da “necessidade de provimento” e das “disposições normativas internas” do banco. Além disso, o edital prevê a destinação de 5% das vagas para PCD e 20% para negros.

Em Pernambuco, porém, a expectativa é que as primeiras convocações não demorem a acontecer. Afinal, apesar de alguns dos bancários aprovados no último concurso terem sido chamados neste ano, é possível que o banco abra novas vagas nos próximos meses com a realização de mais um Plano de Incentivo ao Desligamento (PID). E o Estado tem o segundo maior número de locais de prova do certame. Além do Recife, será possível fazer o concurso do BNB em Caruaru, Garanhuns e Petrolina – só a Bahia tem mais cidades inscritas para as provas (oito, ao todo). E muitos outros municípios pernambucanos estão na lista dos locais que podem receber os novos funcionários do BNB – são 30 ao todo.



Requisitos



Podem concorrer às vagas de analista bancário, cuja remuneração começa em R$ 2,8 mil, brasileiros e portugueses que tenham concluído o ensino médio. Já o cargo de especialista técnico – analista de sistemas, que paga a partir de R$ 4,9 mil, exige candidatos graduados em cursos de tecnologia como Ciência da Computação, Sistemas de Informações e Processamento de Dados. Quem tem pós-graduação na área de Informática e/ou Segurança da Informação também pode concorrer.

Da Folha de Pernambuco